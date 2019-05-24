'Masada iki devletli model olacak'

Kuzey Kıbrıs’ta yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Sputnik’e röportaj veren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Kıbrıs’ta federal çözümün artık gerçekçi bir zemini yok. Bundan sonra masada, iki devletin, illa birbirini tanımasına gerek olmadan işbirliğine gideceği modeller olacak” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Yeni hükümetle birlikte Türkiye-KKTC ilişkilerinin seyrinde nasıl bir değişim beklemek gerekir? Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar’ın altını çizdiği üzere Kıbrıs konusunda, Türkiye ile aynı düşünceye sahip bir hükümet göreve gelmiş durumda mıdır?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Açıkçası, önceki hükümet döneminde de bir husus haricinde Türkiye’yle tam bir görüş birliği söz konusuydu. Örneğin, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün adadaki mevcudiyeti, bu gücün Kıbrıs’ta kalmaya devam edip etmeyeceği, hangi statüde olacağı ile yetki ve sorumluluklarının ne olacağı gibi konularda Türkiye’yle tam bir istişare halindeydik. Bunun dışında, ara bölgenin statüsü ve Kıbrıs Türk tarafının da ara bölge kapsamında sahip olduğu haklarla Kıbrıslı Türklerin doğalgaz konusundaki hakları gibi konularda Türkiye ile uyumlu bir dış politikamız vardı. Yurtdışındaki temaslarımız, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda Kıbrıslı Türklerin üzerindeki haksız izolasyondan kurtulması bağlamında vereceğimiz mesajlar konusunda da Türkiye ile hep uyum içerisindeydik. Ancak şimdiki hükümetle birlikte önceye kıyasla önemli tek bir fark var. Türkiye Cumhuriyeti, bir süredir Kıbrıs’ta federal bir çözümün artık gerçekçi bir zemini olmadığını ve Kıbrıs Rum tarafının isteksizliği sebebiyle federal zeminde yürütülen müzakerelerin sonuç vereceğine inancı kalmadığını söylüyordu. Ancak önceki hükümet döneminde, ‘Kıbrıs sorununun çözümü hangi zeminde olmalı?’ sorusuna dört koalisyon ortağı olarak ortak bir yanıtımız yoktu. Ancak yeni kurulan hükümetin koalisyon protokolünde açık bir biçimde ‘Kıbrıs’ta federal çözüm zemininin gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olmadığı, 50 yılı aşkın zamandır süren federasyon müzakereleri ile artık federal çözümün tüketilmiş bir çözüm önerisi olduğu net bir biçimde ortaya çıktı’ saptamasını yapıyoruz. Ve artık federasyon dışındaki farklı çözüm müzakerelerinin masaya gelmesi gerektiğini savunuyoruz” diye yanıt verdi.

