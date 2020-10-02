TEK ADAM REJİMİYLE İYİCE İŞLEVSİZLEŞTİRİLEN MECLİSİN YENİDEN ETKİN HALE GETİRİLMESİ, DEMOKRASİ İÇİN HAYATî BİR ÖNEME SAHİP.

MECLİS DEVREDIŞI BIRAKILDI

12 Eylül ürünü siyasî partiler ve seçim kanunlarıyla milletvekillerinin lidere bağımlı hale getirildiği yapı devam ederken, tek adama bağlanan yeni yönetim sistemiyle Meclis, yasama ve denetim fonksiyonları fiilen işlemez hale getirilmek suretiyle iyice devredışı kaldı.

KANUNLAR ORTAK AKILLA YAPILMALI

DEVA Partisi Başkan Yardımcısı Yeneroğlu: “Külliyede hazırlanan kanun teklifleri, sağlıklı bir müzakereye imkân vermeden emrivaki olarak Meclisten geçiriliyor. Kanunların, yürütme tekelinde olmaksızın ortak akılla yapılması demokrasinin zorunluluğudur.”

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Meclis hür olmalı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yasama yetkisinin Cumhurbaşkanının elinde olduğunu söyleyerek, Meclisin hür olması gerektiğine dikkat çekti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin hukuki, ekonomik ve toplumsal açıdan gittikçe derinleşen sorunlar ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Yeneroğlu, TBMM’nin artık toplumsal sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu müzakereci bir işlev görmekten çok uzakta olduğunu savundu. Yeneroğlu, 27. Yasama Dönemi’nde TBMM tarafından 53’ü uluslararası antlaşmalara yönelik toplam 109 kanun çıkarıldığını ve büyük kısmının da torba kanundan oluştuğunu kaydetti.

Yasama yetkisi Cumhurbaşkanında

Meclisin aslî yetkisi olan yasama yetkisinin fiiliyatta Cumhurbaşkanının elinde olduğunu öne süren Yeneroğlu, “Külliyede hazırlanan kanun teklifleri, komisyonlarda ve Genel Kurulda sağlıklı bir müzakere sürecine imkan vermeden emri vaki olarak geçirilmektedir. Kanunların, yürütmenin tekelinde olmaksızın ortak akılla yapılması demokrasinin zorunluluğudur. Yasamayı formaliteye indirgeyerek yok saymak, kanunları yalnızca niteliksiz yapmıyor, demokrasiyi de gün geçtikçe tahrip ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını hatırlatarak, TBMM Başkanlık Divanı’nın Berberoğlu’nun itibarını iade etmesi gerektiğini dile getirdi.

Zor ve baskı ile siyasete yön veriliyor

HDP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarına 6-7 Ekim olayları nedeniyle açılan soruşturmalara da değinen Yeneroğlu, “Bu gözaltılar iktidarın kamu gücünü adeta bir sopa gibi kullanarak, zor ve baskı ile siyasete yön verme çabasıdır” görüşünü savundu. Yeneroğlu, Sağlık Bakanı Faruk Koca’nın koronavirüs vak’a sayısı açıklamalarına ilişkin bir soruya “Sağlık Bakanı şimdiye kadar kamuoyuna açıkladığı rakamların gerçek olmadığını teyit etmiştir. Bu nedenle istifa etmesi gerekir” cevabını verdi.