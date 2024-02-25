Meclis seçime kadar kapanacak

Meclis kapanıyor, seçim maratonu başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimden önceki son mesai haftasında gündemde 8’inci Yargı Paketi var.

gazeteduvar’ın haberine göre, Meclis yerel seçim öncesi son mesai haftasına giriyor. Genel Kurul’un gündeminde 8’inci Yargı Paketi var. Paket’in Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından Meclis, 29 Şubat’ta çalışmalarına seçim arası verecek. Sonraki bir ay boyunca siyasetin gündemi yerel seçim olacak. Tüm liderler ve milletvekilleri de sahada seçim çalışması yürütecek. Geçtiğimiz hafta sağlıkla ilgili düzenlemeleri içeren teklifi yasalaştıran TBMM, çalışmalarına 8’inci Yargı Paketi ile devam edecek. Enerji ve madenle ilgili düzenlemeler bulunan yasa teklifi ise İliç’teki maden faciası sebebiyle seçim sonrasına bırakıldı. Haber Merkezi

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