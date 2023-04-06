Mehmet Kutlular Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz

Hayatını Risale-i Nur davasına feda eden, tavizsiz duruş, istikamet, cesaret sembolü, Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ı vefatının 2. yılında rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz.

Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

LÜTFİYE ÖZDEMİR - İSTANBUL

Risale-i Nur Hizmetine Ömrünü Adadı

Türkiye’de inançların baskı altına alındığı, hürriyetçi hareketlerin sekteye uğratıldığı, fikirlerin susturulduğu bir dönemde, Risale-i Nurlar’la temsil edilen dâvânın sadık bir neferidir Mehmet Kutlular... Bediüzzaman Said Nursî’nin talebesi Zübeyir Gündüzalp’in eğitiminden geçmiş biri olarak bir dâvânın ayakta kalması için gereken liyakat, meşveret, tedbir, doğruluk, ihlâs ve sadâkat gibi temel özellikleri hayatının merkezine koymak… İnandığı gibi yaşamak... Üstadımızın dâvâsını Yeni Asya bayrağı altında muhkemleştiren isimdir Mehmet Kutlular.

İşte Mehmet Kutlular

Bediüzzaman Said Nursî’nin yakın talebesi Zübeyir Gündüzalp’in tevdi ettiği vazife ile, kuruluşundan beri Yeni Asya’nın imtiyaz sahibi ve 1990 başından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kutlular, 1938 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında İstanbul’a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa’da Risale-i Nurlarla tanıştı. Zübeyir Güzdüzalp Ağabeyin öncülüğünde 21 Şubat 1970’te kurulan Yeni Asya Gazetemizin imtiyaz sahipliğini üstlendi.

Bu emanet, Mehmet Kutlular’ın, yarım asra yakın bir süre, inandığı dâvânın gereklerini eksiksiz olarak yerine getirecek bir dâvâ ve vefa adamı olarak anılmasına yol açtı. Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın tavizsiz istikrar çizgisini dirayetle temsil etmiş; darbe dönemlerinde baskılara boyun eğmeden hukuku ve demokrasiyi savunmuş; 17 Ağustos depremine “İlahî ikaz” dediği için maruz kaldığı saldırılara karşı “Sözlerimin arkasındayım” diyerek yine dik bir duruş sergilemiş ve 276 gün hapis yatmıştı.

Baskılara boyun eğmeyen, tavizsiz bir duruş ve uğrunda ödenen bedellerle geçen hayatındaki hatıralarını, ilk baskısı 2009 yılında yapılan “İşte Hayatım” adlı kitabında toplandı.

6 NİSAN’DA VEFAT ETTİ

Risale-i Nur hizmetine ömrünü adamış Mehmet Kutlular Ağabey 6 Nisan 2021’de 83 yaşında İstanbul’da vefat etti. Kutlular Ağabeyin cenaze namazı 7 Nisan 2021 günü Eyüp Sultan Camii’nde kılınmıştı. Dualar ve tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı’na götürülen Kutlular Ağabey’in cenazesi yoğun bir kalabalığın iştiraki ve dualarıyla defnedilmişti.

Cenazesine birçok siyasî parti temsilcisinin yanısıra gazeteciler, yazarlar ve okuyucularımız katılmıştı. Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine gazetemize günlerce taziye ve dua yağmıştı. Mehmet Kutlular için gıyabî cenaze namazları da kılınmış; dua ve hatimler edilmişti.

MEHMET KUTLULAR’IN ARDINDAN...

DAVA VE VEFA ADAMI OLARAK ANILDI

1957 yılında asker olduğu Manisa’da Risale-i Nurlarla tanışan Mehmet Kutlular, Zübeyir Güzdüzalp Ağabeyin öncülüğünde 21 Şubat 1970’te kurulan Yeni Asya Gazetemizin imtiyaz sahipliğini üstlendi. Bu emanet, Mehmet Kutlular’ın, yarım asra yakın bir süre, inandığı dâvânın gereklerini eksiksiz olarak yerine getirecek bir dâvâ ve vefa adamı olarak anılmasına vesile oldu.

“İLAHİ İKAZ” dedi, 276 gün hapis yattı

28 Şubat’ta cezaevinde 276 gün kalarak bedel ödeyen Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, kendisiyle yapılan bir röportajda ‘ilÂhÎ ikaz’ dediği için bedel ödediğini, fakat geri adım atmadığını söyledi. Mehmet Kutlular, konu ile ilgili o dönemde şunları söyledi: “Bunlar gösteriş için değildir, inandığımız dâvâ içindir. Dâvâ için bunca baskıya ve zulme katlandık, dik durmaya çalıştık. Allah için, din-i Mübine hizmet için bunları yaptık. Diğer kardeşlerimizi de hep savunduk. Zira iman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zâlimlere tezellül etmemek… Hasılı, her halükârda Nurculuk yaptık.”

CENAZESİ EYÜP SULTAN’A DEFNEDİLDİ

Mehmet Kutlalar Ağabey 7 Nisan 2021 Çarşamba günü Eyüp Sultan Camiiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Eyüp Sultan kabristanında dualar ve tekbirler eşliğinde Rahmet-i Rahman’a uğurlandı.

***

Okumak için tıklayınız:

Dua ve taziye yağıyor

Mehmet Kutlular Ağabey dualarla

Kutlular Ağabey dualarla

Acımız büyük

Kutlular Ağabeyimiz vefat etti