MEHMET KUTLULAR AĞABEY İÇİN HER YERDE DUA EDİLİYOR, HATİMLER OKUNUYOR, TAZİYE MESAJLARI DEVAM EDİYOR.

GIYABî CENAZE NAMAZLARI

Salı sabahı vefat eden ve önceki gün Türkiye’nin dört bir yanı ile Avrupa’dan gelen okurlarımızın iştirak ettiği cenaze namazı sonrası toprağa verilen Mehmet Kutlular için gıyabî cenaze namazları da kılındı; dua ve hatimler devam ediyor.

ORTAK VURGU: DİK DURUŞ

Farklı kesimlerden gelmeye devam eden taziye mesajlarında Kutlular Ağabeyin her hal ve şartta hakkın hatırını âlî tutup bu hatırı hiçbir şeye feda etmeyen dirayetli ve dik duruşuna vurgu yapılarak, bu tavizsiz tavrın önemine dikkat çekiliyor.

Şanlıurfa’da gıyabî cenaze namazı kılındı



Mehmet Kutlular için gıyabî cenaze namazları da kılındı; dua ve hatimler devam ediyor.

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Dua ve taziye yağıyor

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabey’in vefatı üzerine gazetemize siyasilerden, gazetecilerden ve okuyucularımızdan dua ve taziye yağıyor.

İlahi rahmetin kucağına tevdi ettik

Gültekin Uysal: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Mehmet Kutlular’ın cenaze namazına katıldık ve duâlarla İlâhî rahmetin kucağına tevdi ettik. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet başta ailesi, @yeniasya Gazetesi camiasına ve Hürriyetçi Demokratlara başsağlığı diliyorum.

Bakan Soylu taziyelerini iletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’i arayarak taziyelerini iletti.

Konuşmada Soylu, Kutlular Ağabey’in hakikî bir dâvâ adamı olduğuna, ömrü boyunca demokrasi ve hürriyetleri savunduğuna, dik duruşundan asla vazgeçmediğine dikkat çekti.

Mekânı cennet olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun.

Allah’tan rahmet diliyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ruhu şad olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun.

Mekânı Cennet olsun

İLHAN KESİCİ: Başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Allah sizlere hayırlı ömürler nasip etsin.

Bir devre mührünü vurdu

Yazar Nurdan Damla: Inna Lillahi ve İnna İleyhi Raciûn. Mehmet Kutlular’ın vefatı hepimizi hüzne boğdu. Bir devre mührünü vurmuş, hafızalara nakşolmuş aksiyon adamıydı. Allah mekânını Cennet eylesin.

Tanrıkulu da katıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Mehmet Kutlular Ağabey’in cenazesine katıldı. Cenaze namazının ardından Tanrıkulu, Yeni Asya camiasına taziyelerini iletti.

Yeni Asya camiasına başsağlığı diliyorum.

ABDÜLKADİR KARADUMAN: Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar ve Yeni Asya camiasına başsağlığı diliyorum.

Dostlarına sabırlar diliyorum

T. Ziyaeddin Akbulut: Gazeteci, yazar ve Nur Talebelerinden, Mehmet Kutlular’a Hz. Allahtan rahmet niyaz eder, yakınlarına ve dostlarına da sabırlar dilerim. Mekânı Cennet olsun. Ruhu için Fatiha.

Dava ve mücadele adamıydı

HÜSEYİN ÇELİK: Dava ve mücadele adamıydı, başta darbeciler olmak üzere, haksız güce karşı hep dimdik durdu.

Acınızı paylaşıyorum

Eski Gençlik ve Spor, Gümrük, Devlet, Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatını teessürle öğrendim. Çok üzüldüm. Nur içinde yatsın. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Yeni Asya camiasına başsağlığı diliyorum, acınızı paylaşıyorum. Demokrasi dâvâmızda bize müsbet katkısı olmuştur.

Derin bir teessürle öğrendim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Bey’in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenâb-ı Hâk’tan rahmet diliyor; Yeni Asya camiasına, talebelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.

Sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum

Gazeteci Turan Kışlakçı: Mekânı Cennet olsun... Mehmet Kutlular Ağabey de ahirete göçtü... Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum...

Teessürle öğrendim

Kanal 42 Ankara Temsilcisi Atıf Özbey: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve @yeniasya camiasına başsağlığı diliyorum.

Allah rahmet eylesin

Medya Etik Konseyi Başkanı Halit Esendir: Mehmet Kutlular Ağabey vefat etmiş. Allah rahmet eylesin.

Nurlar içinde olsun

Jozef Naseh:

Başınız sağ olsun… Nurlar içinde olsun..

Korkusuzca savunmuştu

Şanlıurfa Belediye Başkanı ve Milletvekili İbrahim Halil Çelik: Gönüldaşım, vefalı dostum Mehmet Abi dâvâsına inanmış ve inandığı gibi yaşayan biri idi. Yeni Asya yazı ailesine ve tüm çalışanlarına da sabırlar diliyorum. Ben; 1989 yılında Şanlıurfa Belediye Başkanıyken : “Atatürkçü değil , laik değil Müslümanım“ dediğim için gözaltına alınınca tam on üç gün gazete manşetinden arkamda durmuştu. Yiğit bir insandı. Herkesin sindiği bir dönemde korkusuzca beni savunmuştu. Size ve kederli dâvâ arkadaşları ile acılı ailesine Yüce Allah’tan sabırlar diliyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciün.

Din ve vatan sevdalısıydı

Dr. Halit Ertuğrul: Bir dönem benimde yazdığım Yeni Asya Gazatesi’nin imtiyaz sahibi muhterem ağabeyimiz Mehmet Kutlular’ın vefatını teesürle öğrendim. Rabbim mekânını Cennet etsin. Bu din ve vatan sevdalısı muhterem büyüğümüze Cenab-ı Hak’tan rahmetler dilemekteyim.

Mekanı cennet olsun

Yazar Mücahit Gültekin: Mehmet Kutlular Ağabey vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. Allah ailesine ve yakınlarına sabırlar versin.

Babacan bir insandı

Yazar İsmail Mutlu: 1985-1994 yılları arasında emrinde çalıştığım, merhametini, şefkatini ve çok yardımını gördüğüm, ayrıldıktan sonra da uzun yıllar görüştüğüm Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular Ağabey de rahmetli oldu. Çalıştığım yıllarda ne zaman bir ihtiyaç için gitsem boş çevirmezdi. Mekânı Cennet olsun. Görüştüğümüz her zaman takılırdı. Bana en büyük iyiliği, 1990 yılında Harçlığımı vererek hacca göndermesi olmuştu. İlmihal hazırlıyordum. “İlmihal yazacaksın. Haccı uygulama olmadan yazamazsın” demişti. Sert görünümü altında babacan bir tavır gördüğüm, karşısında çekinmeden fikrimi açıklayabildiğim, yazarlık ve yayıncılık konusunda üzerimde çok emeği olan değerli Kutlular Ağabeyime tekrar rahmet diliyorum.

Canlı yayın ilgiyle izlendi

Mehmet Kutlular Ağabey’in cenaze töreni Euronur TV’de canlı olarak yayınlandı.

Cenazeye katılamayan okuyucularımızın ilgiyle izlediği yayında cenaze öncesinde Kutlular Ağabey ile ilgili hatıralar anlatıldı. Cenaze töreni sırasında izleyicilerimiz ekranları başında duygulandıklarını ifade ettiler.

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