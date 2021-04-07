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7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kutlular Ağabey dualarla

07 Nisan 2021, Çarşamba 14:42
Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabey, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Rahmet-i Rahman'a uğurlandı.

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabey, dualarla ebedi aleme uğurlandı.

Kutlular Ağabeyin cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına başta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti GİK Üyesi Ertan Küçükay olmak üzere birçok siyasinin yanında gazeteciler, yazarlar ve okuyucularımız katıldı.

Euronur TV'den canlı olarak yayınlanan ve yoğun katılımla gerçekleşen cenazede katılımcılar, Mehmet Kutlular Ağabey hakkında düşüncelerini ve hatıralarını ifade ettiler. Cenazeye katılamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İYİ Parti Eyüp Sultan İlçe Başkanlığı çelenk gönderdiler.

Dualar ve tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürülen Kutlular Ağabey'in cenazesi yine yoğun bir kalabalığın tekbir ve dualarıyla defnedildi.

Etiketler: Mehmet Kutlular
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