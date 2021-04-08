Mehmet Kutlular Ağabey dualarla

YENİ ASYA GAZETEMİZİN İMTİYAZ SAHİBİ MEHMET KUTLULAR AĞABEY, DÜN EYÜP SULTAN CAMİİNDE KILINAN CENAZE NAMAZI SONRASINDA EYÜP SULTAN KABRİSTANINDA DUALAR VE TEKBİRLER EŞLİĞİNDE RAHMET-İ RAHMAN’A UĞURLANDI.

Fotoğraf: ERHAN AKKAYA - Yeni Asya

Fotoğraf: YASİN ARAS - aa

Dualarla ebedi âleme uğurlandı

Mehmet Kutlular Ağabey’in Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına başta DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt başta olmak üzere birçok siyasinin yanında gazeteciler, yazarlar ve okuyucularımız katıldı.

Euronur TV’den canlı olarak yayınlanan ve yoğun katılımla gerçekleşen cenazede katılımcılar, Mehmet Kutlular Ağabey hakkında düşüncelerini ve hatıralarını ifade ettiler.

Tekbirler eşliğinde taşındı

Cenazeye katılamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çelenk gönderdiler.

Dualar ve tekbirler eşliğinde eller üstünde Eyüp Sultan Mezarlığı’na götürülen Kutlular Ağabey’in cenazesi yine tekbir ve dualarla defnedildi.

Kutlular Ağabeyin mezarı Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Polat, Tahirî Mutlu, Mustafa Sungur gibi hizmet öncüsü ağabeylerin yakınında bulunuyor.

BERZAHTA BULUŞTULAR

Kutlular Ağabeyin cenazesi, Eyüp Sultan Kabristanında Üstadın talebeleri Zübeyir Gündüzalp, Tahirî Mutlu, Mustafa Sungur ve Mehmet Emin Birinci ile Yeni Asya’nın öncü isimlerinden Mustafa Polat ve Bekir Berk’in kabirlerinin bulunduğu mevkiye yakın bir yerde toprağa verildi.

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Rahmet-i Rahman’a uğurlandı

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabey, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Rahmet-i Rahman’a uğurlandı.

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabey, duâlarla ebedî âleme uğurlandı. Kutlular Ağabeyin cenaze namazı Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına başta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti GİK Üyesi Ertan Küçükay olmak üzere birçok siyasinin yanında gazeteciler, yazarlar ve okuyucularımız katıldı. Euronur TV’den canlı olarak yayınlanan ve yoğun katılımla gerçekleşen cenazede katılımcılar, Mehmet Kutlular Ağabey hakkında düşüncelerini ve hatıralarını ifade ettiler.

Tekbirler eşliğinde taşındı

Cenazeye katılamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İYİ Parti Eyüp Sultan İlçe Başkanlığı çelenk gönderdiler.

Duâlar ve tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı’na götürülen Kutlular Ağabey’in cenazesi yine yoğun bir kalabalığın tekbir ve duâlarıyla defnedildi. Kutlular Ağabey’in mezarı Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Polat, Tahirî Mutlu, Mustafa Sungur gibi hizmet öncüsü ağabeylerin yakınında bulunuyor.

Bir çınarı kaybettik

AP Eski Milletvekili Recep Özel: Bir çınarı kaybettik. Risale-i Nur dâvâsına büyük hizmeti geçen Mehmet KUTLULAR Ağabey Hakk’a yürüdü... Zübeyir Ağabeyin tedrisatında yetişmiş ve bu dâvânın bir neferi olmuştu. Bu dâvâ için ağır bedeller ödemiş ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı Cennet olsun. Başımız sağ olsun.

Dava ve mücadele adamı

Kültür ve Millî Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik: Yeni Asya Gazetesi’nin imtiyaz sahibi, dâvâ ve mücadele adamı, başta darbeciler olmak üzere, haksız güce karşı hep dimdik duran Mehmet Kutlular Ağabey’in vefatını teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin, mekânı Cennet olsun; ailesinin, Nur Talebeleri’nin ve sevenlerinin başı sağolsun.

Hep dimdik durdu

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir: Yeni Asya Gazetesi’nin imtiyaz sahibi, dâvâ ve mücadele adamı, ömrü boyunca demokrasi ve hürriyetleri savunan, hep dimdik duran Mehmet Kutlular’ın vefatını teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin, mekânı Cennet olsun; ailesi, Yeni Asya camiası ve sevenlerinin başı sağolsun.

Allah’tan rahmet diliyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ruhu şad olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun.

Derin bir teessürle öğrendim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Bey’in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenâb-ı Hâk’tan rahmet diliyor; Yeni Asya camiasına, talebelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.

Mekânı Cennet olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun.

Hâkk’a yürüdü

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi, değerli insan Mehmet Kutlular Bey, Hâkk’a yürüdü. Kendisine Allah’tan rahmet, @yeniasya camiasına, talebelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı Cennet, makamı âli olsun..

Başsağlığı diliyorum

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar ve Yeni Asya camiasına başsağlığı diliyorum.

Gençliğimizin Mehmet Kutlular Ağabeyi

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: Adanmışlığı, millet devlet düşüncesi, vesayet rejimleri ile mücadeledeki dik duruşu, ufku ve dinî okumaları ile gençliğimizin Mehmet Kutlular Ağabeyi de Hakk’a yürüdü. O dönemdeki muhafazakâr demokrat düşüncenin inşasında katkısı büyüktü.Nur içinde yatsın, mekânı Cennet olsun.

Allah rahmet eylesin

CHP Milletvekili İlhan Kesici: Başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Allah sizlere hayırlı ömürler nasip etsin.

Sevenlerine sabır diliyoruz

BBP Haber Merkezi: İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Bey’e Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı Cennet, makamı âli olsun.

Yeni Asya camiasına sabırlar diliyorum

Saadet Partisi GİK Üyesi Muammer Bilgiç: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi muhterem Mehmet Kutlular’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Asya camiasına sabırlar diliyorum.

Gazeteciliğe teşvik etti

Gazeteci İsmail Er: Baba dostu, gazeteciliğe teşvik eden Mehmet Kutlular Ağabey Hakk’a yürüdü. Mekânı Cennet olsun.

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