Merkel'den DEAŞ açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, terör örgütü DEAŞ’ın tehdit olmaya devam ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’de, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Almanya’nın Irak’ın yanında olduğunu ifade eden Merkel, ülkenin istikrara kavuşması, ekonomi ve güvenlik konularında Irak'a destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. DEAŞ ile mücadelenin bitmediğini vurgulayan Merkel, "DEAŞ, bölgede ve bölgenin dışında bir tehdit olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Merkel, Almanya’nın NATO ve DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında Irak'ın istikrarına destek vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi. Irak hükümetinin reform yapma isteğinden memnuniyet duyduğunu aktaran Şansölye Merkel, Irak'ta erken seçim tarihi olan 2021 Haziran'ın öne çekilmesinin de insanların devlet kurumlarına güvenini artırabileceğini ifade etti. Merkel, Kazımi ile ekonomik, bölgesel ve güvenlik konularını ele alacakları bilgisini paylaştı. AA

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