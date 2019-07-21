Merkez sağ ihtiyacı büyüdü

PİAR Araştırma’nın 26 ilde yaptığı ankete göre vatandaşların yüzde 62.5’i parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini düşünürken, katılımcılar arasında ‘merkez sağda yeni bir parti kurulmasına ihtiyaç olduğunu’ söyleyenlerin oranı yüzde 53.9.

PİAR Araştırma’nın 26 ilde yaptığı ankete göre vatandaşların yüzde 62.5’i parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya göre, bugün seçim olsa AKP, kararsızlar dağıtıldığında oyların yüzde 36.7’ini alabiliyor. Katılımcıların yüzde 53.9’u merkez sağda yeni bir parti kurulmasını isterken, en başarısız bakan olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görülüyor. ‘Türkiye’nin en önemli probleminin ne olduğu’ sorusuna yüzde 26.4 ile ‘Ekonomi’ cevabı verilirken, ‘Suriyeliler’ yüzde 18 ile ikinci. ‘İşsizlik’ yüzde 15.6 ile üçüncü. ‘Terör’ ise geçmiş yıllara göre düşüş yaşayarak yüzde 7.7 ile altıncı sırada yer aldı. ‘Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusunda AKP kararsızlar dağıtıldığında yüzde 36.7 ile ilk sırada olurken, CHP yüzde 29.1 ile ikinci. HDP yüzde 12.2 ile üçüncü, MHP ise yüzde 10.8 ile dördüncü. İYİ Parti yüzde 9.1 ile beşinci sırada ve baraj altı gözüküyor.

MHP’liler erken seçim istemiyor

‘Erken seçim yapılmalı mı?’ sorusuna yüzde 55 ile ‘Hayır’ cevabı verilirken, katılımcıların yüzde 34.2’i erken seçim istiyor. AKP seçmeninin yüzde 75’i erken seçim istemezken, CHP seçmeninin yüzde 62.1’i istiyor. Erken seçimi en az isteyen seçmen grubu yüzde 14.2 ile MHP’de. Katılımcılar arasında ‘merkez sağda yeni bir parti kurulmasına ihtiyaç olduğunu’ söyleyenlerin oranı yüzde 53.9 olurken, gerek olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 30.9. Merkez sağda yeni bir parti kurulmasına ihtiyaç olduğunu en çok söyleyen seçmen grubu yüzde 78.9 ile CHP ve yüzde 77.1 ile HDP, en az isteyenler ise yüzde 85.1 ile Saadet Partisi (SP) seçmeni. AKP seçmeninin yüzde 33.1’i yeni partiye ihtiyaç olduğunu söylerken, yüzde 48.9’u gerek olmadığını düşünüyor.

En başarısız bakan Albayrak

Türkiye’de en çok tanınan bakan yüzde 73.8 ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olurken, onu yüzde 72.5 ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takip ediyor. Diken’in haberine göre en az tanınan bakan yüzde 0.1 ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Erdoğan’dan sonraki en yetkili kişi olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın tanınma oranı yüzde 5. En başarılı bulunan bakan yüzde 45.2 ile Soylu’nun olduğu araştırmada onu yüzde 40.2 ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar takip ediyor. En başarısız bulunan bakan ise yüzde 88.2 ile Albayrak.