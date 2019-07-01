Mersin'de 'metil alkol' zehirlenmesi: 5 ölü

Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 5'i vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Mersin'de son bir haftada 14 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi öldü. Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin öldüğü, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

Okunma Sayısı: 228

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.