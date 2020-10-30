Mesut Yılmaz vefat etti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.

Yılmaz, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede bugün vefat etti. Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu. Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun." AA

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