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3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

MGK bildirisi açıklandı

02 Haziran 2021, Çarşamba 20:00
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde, İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemlerinin şiddetle kınandığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) ardından yayımlanan bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik, beraberlik ve Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ve yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği belirtildi.

Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla, Türkiye'nin komşularının egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların, Türkiye'nin yanı sıra komşularının güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiğine işaret edilen bildiride, Türkiye'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceğinin vurgulandığı aktarıldı.

Bildiride, "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilmiştir." denildi.

Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri

Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinin nihai çözüme kavuşturulmasını teminen egemen, eşit, bağımsız iki devletli çözüm yaklaşımını kararlılıkla destekleyeceğine dikkat çekilen bildiride, "Bu amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına matuf her türlü tedbiri almaya devam edeceği ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir.

İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmış; savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur."

AA

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