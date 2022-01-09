DP GENEL BAŞKANI UYSAL: 6 PARTİYLE, ÇOĞULCU DEMOKRASİYE GEÇME KONUSUNDA ORTAK KARARLILIĞIMIZ VAR.

HERKES HUKUKUNDAN EMİN OLMALI

“CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile yeniden bir mutabakatla herkesin hukukundan emin olduğu, korkusuzca yaşama hürriyetinin karşılık bulduğu bir Türkiye'yi kurmak, çoğulcu demokrasiye geçmek konusunda bir ortak kararlılığımız vardır."

DİBACEMİZ 1947’DEKİ HÜRRİYET MİSAKI

“Bu demokrasi hareketinin dibacesi 7 Ocak 1947’de, partimizin birinci büyük kongresinde alınan kararlar, yani Hürriyet Misakıdır: Hak ve hürriyetleri haleldar kanunların kaldırılması, vatandaşın reyinin teminat altına alınması, devlet reisliği ile parti reisliğinin ayrılması.”

Millet İttifakı demokrasi için kararlı

DP lideri Gültekin Uysal, “CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile yeniden bir mutabakatla herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi kurmak konusunda bir ortak kararlılığımız vardır” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, demokrasi hareketinin dibacesi 7 Ocak 1947’de, DP’nin birinci büyük kongresinde alınan kararlarda yani Hürriyet Misakı’da hürriyet aşıklarının devlet reisliği ile fiilî parti reisliğin bir zat uhdesinde birleşmemesi esasının kabulü ettiğini hatırlatarak, “Türkiye’nin demokratikleşmesi, bu garabet sistemin en azından sorun üreten yapısının tamir ve tadili için devlet başkanlığı ile parti başkanlığı birbirinden ayrılmalıdır” diye konuştu. Gültekin Uysal, Demokrat Parti’nin 76. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gönderdikleri video mesajla tebriklerini iletirken, CHP, İYİ Parti, SP, Deva, Gelecek, BBP, YRP, DSP genel başkan yardımcıları tarafından temsil edildi. Kutlama törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’da iştirak etti. Uysal, “CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile yeniden bir mutabakatla herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi kurmak konusunda bir ortak kararlılığımız vardır” diye konuştu.

“MİLLETE HİZMETE GÖNÜL VERENLER HER DAİM HEDEF OLDU”

DP’nin, Türkiye’yi demokrasiyle kavuşturduğunu ifade eden Uysal, “Demokrat Parti, kendi fikrini milletin fikrine ve rızasına yeğ görenlerin hep hedefindeydi. Zindanlar, darağaçları, zulümler, yasaklar. Milletin tamamını mahkum edemeyenler, darağacına gönderemeyenler, milleti ve milletin taleplerini temsil edenleri daima cezalandırma yoluna gittiler. Darbelerin anası, örgütlü bir kötülüğün tezahürü olan 27 Mayıs’ta ilk Demokrat kadrolar, demokrasinin ilk şehitleri Menderes, Polatkan ve Zorlu; akabinde, 1980’de 27 Mayıs’taki adaletsizliğe adalet talebi ile karşılık veren ve milletin teveccühüne 20 yıla yakın süre erişen Demirel, nitekim demokrasiye, millete hizmete gönül verenler her daim hedef oldu. Biz demokratların, hürriyetçi demokratların hürriyetini araç ederek milleti cezalandırmayı âdet bildiler” diye konuştu. Uysal, ayrıca, 1946’daki ruh ve heyecanla bir arada olduklarını söylerken, “Aynı kararlılığa sahibiz. Aynı gayret, aynı gaye, aynı doğru yol üzerindeyiz” dedi.

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AKŞENER: DP BİR SİYASÎ GELENEKTİR

Bir program sebebiyle şehir dışında olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gönderdiği videolu mesajında şunları söyledi:

“Demokrat Parti Türk milleti olarak 150 yıllık demokrasi yolculuğumuzun ve bu yolculukta edindiğimiz tecrübelerimizin en önemli kalelerinden biridir. Demokrat Parti aynı zamanda bir siyasî gelenektir. Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu; benim siyasî hayatımda çok özel ve kıymetli bir yeri olan Süleyman Demirel’i ve vesayet döneminde bile demokrasi meşalesini yere düşürmeyen Turgut Özal’ı saygı ve rahmetle anıyorum. 76. yaşınızı yürekten tebrik ediyorum.”

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DP demokrasinin nişanesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da videolu mesajında şunları kaydetti:

“Demokrat Parti ülkemizdeki demokrasinin nişanesi olan siyasî partilerden biridir. Ülkemizdeki demokrasinin inşasında geçmişten bugüne kadar CHP ile DP’nin yolları kesişmiştir. Bugün de güzel Cumhuriyet’imizi demokrasiyle taçlandırma mücadelemizde siz dostlarımızla yol arkadaşlığı etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.”