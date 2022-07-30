"Millet İttifakı ilk turda kazanabilir"

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, şu ana kadar 35 ilde, seçmenin siyasi parti tercihini ortaya koyan anket sonuçlarını açıklarken, Millet İttifakı’nın adayının seçimi ilk turda kazanabileceğini söyledi.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, şu ana kadar 35 ilde, seçmenin siyasi parti tercihini ortaya koyan anket sonuçlarını açıkladıklarına dikkati çekti; “Her ilde ortak görünen bir veri var. Bu veri de AK Parti’nin her ilde yüzde 10 ila 20 arasında oy kaybettiği yönünde” dedi. CHP’nin birinci parti olma ihtimalini yüksek gördüğünü ancak bunun oy oranını yükselttiği için değil, AKP’nin oylarının düşüyor olmasından dolayı gerçekleşebileceğini ifade eden Pösteki, “Keza AK Parti’nin üçüncü parti bile olma durumu söz konusu olabilir. Çünkü İYİ Parti gelene kadar merkez sağ alternatifi denen bir şey yoktu. Şimdi AK Parti’nin alternatifsiz merkez sağ görüntüsü kaybolmuş durumda” değerlendirmesini yaptı. MHP’nin baraj sıkıntısı yaşadığını kaydeden Pösteki AKP listesinden seçime girebileceğine dair bir iddiada bulundu. Pösteki, aynı zamanda Millet İttifakı’nın adayının da seçimi ilk turda kazanabileceğini söyledi.

ORC Başkanı: Cumhur, Rize’de bile yüzde 22 erimiş durumda

BirGün’e konuşan ORC Başkanı Pösteki, “Cumhur İttifakı’nda yine Erzurum, Antep gibi, hatta kendi memleketi olan Rize’de bile yaklaşık yüzde 22 civarında bir erime söz konusu. Erdoğan’ın, AK Parti’nin kalesiymiş, burası kalesi değilmiş gibi bir durumdan ziyade artık erime 81 ile yayılmış vaziyette. En az oy kabı yaşadıkları yerde de 10 puanlık bir erime söz konusu. Türkiye geneline baktığımızda da son yaptığımız araştırmada AK Parti’nin 2018 seçimlerine göre 15 puan oy kaybettiğini, totalde Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde 20 puanlık bir oy kaybı yaşandığını görüyoruz. Özellikle ekonomik kriz, Sedat Peker’in açıklamaları gibi son yaşanan hadiselerden sonra… AK Parti seçmenini en çok sıkıntıya sokan, kafasında şüphe uyandıran meseleler Peker’in veya başka kanallardan açıklanan yolsuzluk haberleri. İnsanlar bunları araştırmaya başladı. Rahatsız olunan konulardan bir tanesi de kibir meselesi. Özetle şunu söyleyeyim; bütün illerde küçük küçük Recep Tayyip Erdoğan’lar ortaya çıktı. Erdoğan nasıl davranıyorsa il, ilçe teşkilatı başkanı da aynı şekilde davranıyor. Bu da AK Parti’nin teşkilat manasında köylere kadar inmiş durumda” ifadelerini kullandı.