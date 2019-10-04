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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Millet ittifakını hazmedemiyorlar

04 Ekim 2019, Cuma 22:20
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında “Millet İttifakı bozuluyor mu?” sorusuna “Cumhur İttifakı’nın fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum. Bir panik ve hazımsızlık var” karşılığını verdi.

Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Millet İttifakı’nın bozulacağını sanmıyorum” açıklamasının sorusuna ise “Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bilmiyorum, ama Millet İttifakı’nın bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınızda ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı’nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben” dedi.

Halkın enflasyonu ateş gibi yakıyor

Açıklanan enflasyon rakamlarını eleştiren Meral Akşener, “Halkın enflasyonu ateş gibi yakıyor. Güven duygusu olmadığı için hane halkının parası varsa da tutuyor. Aslında ekonomi küçülüyor ve soğuyor. İşsizlik arttı. Yatırım yok. Reel sektörde sanayide üretim yok. Ara mal ithalatına bakınca tamamen dışa bağımlı bir sistem, krediyle çevrilen bir Türkiye ekonomisi var. Eğer 9,6 enflasyon doğru ise, Sayın Damat Bakanın dediği yüzde 5 büyüme olacak ise, yatırım yok, üretiminiz yok, topraklarımız verimli kullanılmıyor, dolayısıyla bütün bunlara bakınca bu olsa olsa metoduyla üç ayda bir açıklanan ekonomik raporların, programların işe yaramadığını görüyoruz. Ekonomi daraldı, soğuyor. TÜİK’in rakamları doğruya bundandır. Eğer bu hedefler gerçekleşirse Nobel ekonomi ödülünü alırsınız” şeklinde konuştu.

Ankara – Fatih Karagöz

Etiketler: meral akşener
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