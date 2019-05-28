"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

28 Mayıs 2019, Salı 00:12
DP GENEL BAŞKANI UYSAL: 23 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ İKİNCİ TUR OLARAK GÖRÜYORUZ. SEÇMEN İRADESİNİN RENGİ BÜYÜK ORANDA BELLİ. İNSANIMIZ AKILLA VE ÖLÇÜYLE KARAR VERİYOR.

Yassıada’da cübbeli çete ne yaptı?

27 Mayıs’ın yıldönümünde Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın kabirlerini ziyaret eden Gültekin Uysal, “Yassıada’da cübbeli çetenin huzuruna çıkanlar demokratların şahsiyetinde millettir. Milletin tercihleri sorgulanmış, millet bu tercihleri sebebiyle suçlanmış, milletin egemenliği suçlu bulunup idama yollanmıştır” dedi.

Sandık zedelenirse toplum neye güvenir?

Daha sonra Yeni Asya’yı ziyaret eden Uysal, “YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi için verdiği iptal kararı yarın da hafızamızdan silemeyeceğimiz, Türkiye’nin demokrasi tarihi üzerinde olumsuz etkiler bırakacak bir karardır” dedi ve “Sandığı zedelersek toplum neye güvenecek? diye sordu.

23 Haziran’da aday göstermeyeceğiz

DP’nİn kendi içinde yaptığı istişarelerle 23 Haziran’da aday göstermeme kararı aldığını hatırlatan Uysal, “Sınırımızı çizerek hareket ettik. İnsanımız ölçüyle, ferasetiyle, aklıyla karar veriyor. Biz ana prensiplerimizi aksettirmeye gayret ediyoruz” dedi.

***

Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

Gazetemizi ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “İnsanımız ferasetiyle, aklıyla, ölçüsüyle karar veriyor. Biz ana prensiplerimizi, fikrimizi aksettirmeye gayret ediyoruz. Durduğumuz nokta burasıdır” dedi. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen program kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edildiği 27 Mayıs darbesinin üzerinden 59 yıl dönümü münasebetiyle Topkapı’daki anıt mezarı ziyaret eden Uysal, burada yaptığı konuşmada demokrasi mesajı verdi.  Daha sonra gazetemizi ziyaret eden DP Lideri Uysal ve beraberindeki heyet manşet toplantımıza katıldı. Burada yaptığı açıklamada Uysal, “27 Mayıs Türkiye’de milleti hakir gören, milletin tercihlerini kabul etmeyen bir çetenin, ülkemizin en büyük organize suç örgütünün ortaya çıkışının yıldönümü. 27 Mayıs, kendisinden sonra vuku bulan, milletin aleyhine her türlü iş ve icraatın atası, hamisi, nedeni…27 Mayıs 59 sene evvel görevi milleti korkularından muhafaza etmek olan, milletimizin emin olmasını sağlamak olan ve fakat milletin hakimiyetinden korkan, kendini, şahsi menfaatlerini kollayan bir eşkıya hareketinin yaptığı darbenin yıldönümü. 27 Mayıs dün kahırla andığımız, bugün kahrettiğimiz, yarın da kahredeceğimiz bir tarihin adı” ifadelerini kullandı. 

Cübbeli çetenin huzuruna çıkanlar demokratların şahsiyetinde millettir

Yassıada yargılamalarını yapan hakimler için ‘cübbeli çete’ tabirini kullanan Uysal, “Yassıada’da yaşananlara yargılama demek olanaksızdır. Yassıada’da cübbeli çetenin huzuruna çıkanlar demokratların şahsiyetinde millettir, milletin tercihleridir. Milletin tercihleri sorgulanmış, millet tercihleri sebebiyle suçlanmış, milletin egemenliği ise suçlu bulunup idama yollanmıştır” açıklamasında bulundu. 

Kurumları yıkarsak altında kalırız

YSK’nın kararı sonrası yenilecek İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerini sorduğumuz Uysal, “YSK’nın verdiği karar yarın da hafızamızdan silemeyeceğimiz, Türkiye demokrasi tarihi üzerinde olumsuz etkiler bırakacak bir karardır” dedi. Sandığı zedelersek toplum neye güvenecek? diye soran Uysal, 23 Haziran seçimlerini fiilen ikinci tur gibi gördüklerini belirtirken, seçmen iradesinin renginin büyük oranda belli olduğunu vurguladı. Demokrat Parti’nin kendi içerisinde yaptığı istişareler ve değerlendirmeler neticesinde 23 Haziran’da aday göstermeme kararı aldığını söyleyen Uysal, “Sınırımızı çizerek hareket ettik, insanımız bir ölçüyle karar veriyor. İnsanımız ferasetiyle, aklıyla, ölçüsüyle karar veriyor. Biz ana prensiplerimizi, fikrimizi aksettirmeye gayret ediyoruz. Durduğumuz nokta burasıdır” ifadelerini kullandı. Din ve siyaset ilişkilerini değerlendiren Uysal, siyasetin dini bir cephane olarak kullandığını söyledi. Kurumların önemine dikkat çeken Uysal, Diyanet, AYM, YSK gibi kurumların yıpratıldığını ve bu sebeple yanlışların arttığına dikkat çekti. Uysal, “Kurumları yıkarsak altında kalırız” diye konuştu. 

Sistematik bir çöküş var 

Ekonomik gelişmeleri ve içerisinden geçtiğimiz ekonomik kriz dönemiyle ilgili düşüncelerini sorduğumuz Uysal, “Türkiye yeniden tarımdan başlayarak, zincirleme olarak hizmet ve sanayi sektöründe üretim alanlarında zincirlerini yeniden tarif etmeli. Demokrasi ve hukukun olduğu bir ülke olmalı. Ülkenin, ekonominin güvene ihtiyacı var. Türkiye seçimle birlikte bir umut doğmuştu fakat İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle birlikte piyasa 2019’u kapattı. Tek bir rakam bile ekonomik durumu özetlemektedir. İlk üç ayda geçen yıla oranla KDV toplanmasında yüzde 16 küçülme var. Bu da piyasadaki işlem hacminin, ekonominin küçüldüğünü göstermektedir” şeklinde konuştu. 16 Nisan referandumuna itiraz gerekçeleri arasında keyfi rejime geçmenin tabii çıktısının çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik, çift haneli faiz olacağını anlattıklarını söyleyen Uysal, Başkanlık sistemine geçiş sonrası gelinen noktada bu uyarıların gerçeğe dönüştüğünün görüldüğünü belirtti. Ekonomide sistematik bir çöküş olduğunu söyleyen Uysal, demokrasi ve hukuktaki yarılma düzelmeden ekonomik açığın kapatılamayacağına dikkat çekti. 

EYT’te mağduriyet varsa buna bir çözüm bulunmalıdır 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de açıklamalarda bulunan DP Lideri Uysal, “Ortada bir mağduriyet varsa buna bir çözüm bulunmalıdır. Hüküm etme pozisyonunda bulunanlar daha önce karşı çıktıkları emekli ikramiyesi verilmesi gibi konularda daha sonra farklı kararlar vermişlerdir. EYT’lilerle ilgili çok sağlıklı bir veriye ulaşamadım. EYT’lilerin talebini görüyoruz. Burada belirleyici olan iktidarın tercihi fakat şu aşamaya kadar iktidar, bunu gündemine almadı. Bu almayacağı manasına da gelmez. Sıkıştığı dakikada bu tür başlıkları nasıl kullandığını hepimiz görüyoruz.”

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

ulkery.caba@hotmail.com

 

Etiketler: uysal, demokrat parti
Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

    Gazetecilere yönelik saldırılar arttı

    İdlib'deki muhalifler Türkiye'den koruma talep ediyor

    'S-400 anlaşması imzalandı'

    Romanya'da iktidar partisi başkanına hapis cezası

    Adil Gür: İmamoğlu'nun işi daha kolay

    Avusturya'da siyasi kriz: Başbakan görevden alındı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarındaki çakar lambalar söküldü

    Esed rejimi YPG'den petrol alacak

    İdlib ateş altında: 9 ölü

    Kurum'dan kentsel dönüşüme ilişkin "tek taraflı fesih hakkı'' açıklaması

    İstanbul'da 23 Haziran için kesin aday listesi açıklandı

    İngiltere'de AP seçimlerine ''Brexit karşıtlığı'' damgası

    Kılıçdaroğlu linçini öven başkan yardımcısı görevden alındı

    Malezya'da örnek bir uygulama

    Bu okul vesilesiyle "Tersine göç başladı"

    Dikkat: Uzmanından 'sahte güneş gözlüğü' konusunda önemli uyarılar!

    Kongo'da ölü sayısı 1183'e yükseldi

    Sosyal medyada uyuşturucu operasyonu: 56 kişi gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    150’liklerin vatandaşlıktan çıkarılması
    Cevher İLHAN

    Camide “siyasî mesaj”!
    Orhan GÜLER

    “Yeni” sistem ve AKaPe’nin başarı(!) hikâyeleri…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceza adaleti için empati eğitimi yeter mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Zekâtın miktarı nedir ve kimlere verilmelidir?
    Süleyman KÖSMENE

    Tövbe kapısı herkese açık mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Filistin’i unutma
    Risale-i Nur'dan

    Asayişi temin eden köprü zekâttır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.