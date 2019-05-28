DP GENEL BAŞKANI UYSAL: 23 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ İKİNCİ TUR OLARAK GÖRÜYORUZ. SEÇMEN İRADESİNİN RENGİ BÜYÜK ORANDA BELLİ. İNSANIMIZ AKILLA VE ÖLÇÜYLE KARAR VERİYOR.

Yassıada’da cübbeli çete ne yaptı?

27 Mayıs’ın yıldönümünde Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın kabirlerini ziyaret eden Gültekin Uysal, “Yassıada’da cübbeli çetenin huzuruna çıkanlar demokratların şahsiyetinde millettir. Milletin tercihleri sorgulanmış, millet bu tercihleri sebebiyle suçlanmış, milletin egemenliği suçlu bulunup idama yollanmıştır” dedi.

Sandık zedelenirse toplum neye güvenir?

Daha sonra Yeni Asya’yı ziyaret eden Uysal, “YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi için verdiği iptal kararı yarın da hafızamızdan silemeyeceğimiz, Türkiye’nin demokrasi tarihi üzerinde olumsuz etkiler bırakacak bir karardır” dedi ve “Sandığı zedelersek toplum neye güvenecek? diye sordu.

23 Haziran’da aday göstermeyeceğiz

DP’nİn kendi içinde yaptığı istişarelerle 23 Haziran’da aday göstermeme kararı aldığını hatırlatan Uysal, “Sınırımızı çizerek hareket ettik. İnsanımız ölçüyle, ferasetiyle, aklıyla karar veriyor. Biz ana prensiplerimizi aksettirmeye gayret ediyoruz” dedi.

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Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

Gazetemizi ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “İnsanımız ferasetiyle, aklıyla, ölçüsüyle karar veriyor. Biz ana prensiplerimizi, fikrimizi aksettirmeye gayret ediyoruz. Durduğumuz nokta burasıdır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen program kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edildiği 27 Mayıs darbesinin üzerinden 59 yıl dönümü münasebetiyle Topkapı’daki anıt mezarı ziyaret eden Uysal, burada yaptığı konuşmada demokrasi mesajı verdi. Daha sonra gazetemizi ziyaret eden DP Lideri Uysal ve beraberindeki heyet manşet toplantımıza katıldı. Burada yaptığı açıklamada Uysal, “27 Mayıs Türkiye’de milleti hakir gören, milletin tercihlerini kabul etmeyen bir çetenin, ülkemizin en büyük organize suç örgütünün ortaya çıkışının yıldönümü. 27 Mayıs, kendisinden sonra vuku bulan, milletin aleyhine her türlü iş ve icraatın atası, hamisi, nedeni…27 Mayıs 59 sene evvel görevi milleti korkularından muhafaza etmek olan, milletimizin emin olmasını sağlamak olan ve fakat milletin hakimiyetinden korkan, kendini, şahsi menfaatlerini kollayan bir eşkıya hareketinin yaptığı darbenin yıldönümü. 27 Mayıs dün kahırla andığımız, bugün kahrettiğimiz, yarın da kahredeceğimiz bir tarihin adı” ifadelerini kullandı.

Cübbeli çetenin huzuruna çıkanlar demokratların şahsiyetinde millettir

Yassıada yargılamalarını yapan hakimler için ‘cübbeli çete’ tabirini kullanan Uysal, “Yassıada’da yaşananlara yargılama demek olanaksızdır. Yassıada’da cübbeli çetenin huzuruna çıkanlar demokratların şahsiyetinde millettir, milletin tercihleridir. Milletin tercihleri sorgulanmış, millet tercihleri sebebiyle suçlanmış, milletin egemenliği ise suçlu bulunup idama yollanmıştır” açıklamasında bulundu.

Kurumları yıkarsak altında kalırız

YSK’nın kararı sonrası yenilecek İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerini sorduğumuz Uysal, “YSK’nın verdiği karar yarın da hafızamızdan silemeyeceğimiz, Türkiye demokrasi tarihi üzerinde olumsuz etkiler bırakacak bir karardır” dedi. Sandığı zedelersek toplum neye güvenecek? diye soran Uysal, 23 Haziran seçimlerini fiilen ikinci tur gibi gördüklerini belirtirken, seçmen iradesinin renginin büyük oranda belli olduğunu vurguladı. Demokrat Parti’nin kendi içerisinde yaptığı istişareler ve değerlendirmeler neticesinde 23 Haziran’da aday göstermeme kararı aldığını söyleyen Uysal, “Sınırımızı çizerek hareket ettik, insanımız bir ölçüyle karar veriyor. İnsanımız ferasetiyle, aklıyla, ölçüsüyle karar veriyor. Biz ana prensiplerimizi, fikrimizi aksettirmeye gayret ediyoruz. Durduğumuz nokta burasıdır” ifadelerini kullandı. Din ve siyaset ilişkilerini değerlendiren Uysal, siyasetin dini bir cephane olarak kullandığını söyledi. Kurumların önemine dikkat çeken Uysal, Diyanet, AYM, YSK gibi kurumların yıpratıldığını ve bu sebeple yanlışların arttığına dikkat çekti. Uysal, “Kurumları yıkarsak altında kalırız” diye konuştu.

Sistematik bir çöküş var

Ekonomik gelişmeleri ve içerisinden geçtiğimiz ekonomik kriz dönemiyle ilgili düşüncelerini sorduğumuz Uysal, “Türkiye yeniden tarımdan başlayarak, zincirleme olarak hizmet ve sanayi sektöründe üretim alanlarında zincirlerini yeniden tarif etmeli. Demokrasi ve hukukun olduğu bir ülke olmalı. Ülkenin, ekonominin güvene ihtiyacı var. Türkiye seçimle birlikte bir umut doğmuştu fakat İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle birlikte piyasa 2019’u kapattı. Tek bir rakam bile ekonomik durumu özetlemektedir. İlk üç ayda geçen yıla oranla KDV toplanmasında yüzde 16 küçülme var. Bu da piyasadaki işlem hacminin, ekonominin küçüldüğünü göstermektedir” şeklinde konuştu. 16 Nisan referandumuna itiraz gerekçeleri arasında keyfi rejime geçmenin tabii çıktısının çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik, çift haneli faiz olacağını anlattıklarını söyleyen Uysal, Başkanlık sistemine geçiş sonrası gelinen noktada bu uyarıların gerçeğe dönüştüğünün görüldüğünü belirtti. Ekonomide sistematik bir çöküş olduğunu söyleyen Uysal, demokrasi ve hukuktaki yarılma düzelmeden ekonomik açığın kapatılamayacağına dikkat çekti.

EYT’te mağduriyet varsa buna bir çözüm bulunmalıdır

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de açıklamalarda bulunan DP Lideri Uysal, “Ortada bir mağduriyet varsa buna bir çözüm bulunmalıdır. Hüküm etme pozisyonunda bulunanlar daha önce karşı çıktıkları emekli ikramiyesi verilmesi gibi konularda daha sonra farklı kararlar vermişlerdir. EYT’lilerle ilgili çok sağlıklı bir veriye ulaşamadım. EYT’lilerin talebini görüyoruz. Burada belirleyici olan iktidarın tercihi fakat şu aşamaya kadar iktidar, bunu gündemine almadı. Bu almayacağı manasına da gelmez. Sıkıştığı dakikada bu tür başlıkları nasıl kullandığını hepimiz görüyoruz.”

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

ulkery.caba@hotmail.com