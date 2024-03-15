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15 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Millî iradeye saygısızlık

15 Mart 2024, Cuma 16:40
Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, kendisinin sorduğu yazılı soru önergesine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın verdiği cevaba tepki gösterdi.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, kendisinin sorduğu yazılı soru önergesine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın verdiği cevaba tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan ve Amerika seyahatlerine ilişkin yazılı soru önergesi verdiğini ifade eden Uzun; “Ben bu gezilere kaç kişilik heyetle gidildiğini, heyette kimlerin yer aldığını, kaç danışman, kaç koruma götürüldüğünü, heyettekilere ne kadar harcırah ödendiğini, kamu görevlisi olmayan kişilerin de heyette olup olmadığını, varsa onların harcamalarının nereden karşılandığını, kaç uçakla gidildiğini ve toplam kaç lira harcama yapıldığını sordum.  Bu sorulara, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından ‘yeteri kadar sayıda personel ile gidildiği’ şeklinde cevap verildi. Erdoğan’ın seyahatlerinde kaç para harcandığına ise cevap vermedi” dedi.

İtiraz etmeye devam edeceğiz

Yılmaz’ın verdiği cevabı ‘’saygısızlık’’ olarak değerlendiren Uzun, ‘’Bu hadsizliktir. Bu saygısızlıktır. Çünkü sorular TBMM Başkanlığı aracılığıyla sorulur, TBMM Başkanlığı’na hitaben cevaplanır. Dolayısıyla Cevdet Yılmaz’ın yaptığı saygısızlık bana değil, parlamentoya saygısızlıktır. Milli iradeye saygısızlıktır. Millete saygısızlıktır. Bu saygısız yazıyı ‘cevap’ olarak kabul edemeyiz. Bunu sindiremeyiz. Yutkunamayız. Buna alışamayız. O nedenle bu hadsizliği ifşa ediyorum. Onlar saygısızlığa devam ederlerse, biz de itiraz etmeye devam edeceğiz. Bir yazı yazdım, onun cevabını ekine koydum, iade ettim. Kendisine postaladım” değerlendirmesinde bulundu. Uzun, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de daha önce TBMM’ye yazılı soru önergesi vererek, ‘’Cumhurbaşkanlığı uçak filosunda kaç uçak var?” diye sorduğunu, Cevdet Yılmaz’ın “Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda tasarruf ilkelerine riayet edilerek, hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir’’ cevabını verdiğini de hatırlattı.

ANKARA - MEHMET KARA

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