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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Minik Asiye'nin tedavisi yaklaşık bir yılı bulacak

11 Ocak 2022, Salı 16:00
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep'te 2 pitbull köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz felci olduğunu belirterek, bu hafta yüz siniri için yama ameliyatı planladıklarını açıkladı.

Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal tesislerde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Özkan, programın keyifli geçtiğini, gazeteciliğin sorunlarını ve geleceğini konuştuklarını dile getirdi.

Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Asiye'nin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Daha önce doku naklettikleri çocuğun tedavisine devam ettiklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Yüz felci var maalesef. Birkaç dalı var yüze giden. Birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Bu hafta içinde Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Küçük bir ameliyat olmayacak. Amacımız sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Önemli bir operasyon olacak. Müdahale edilmezse yemek yerken, görüntü olarak onu sıkıntıya sokar."

"Tedavisi yaklaşık bir yılı bulacak"

Özkan, Asiye'ye yüz sinirlerinin dışında başka operasyonların da yapılacağına işaret ederek, sinir ameliyatlarının 5-6 ayı bulacağını anlattı.

Saçlı derisinde daha tabii bir görüntü elde etmek için uğraşacaklarını vurgulayan Özkan, "Balon ameliyatı vardı. O da kendi içinde birkaç ayı bulacak. Tedavisi yaklaşık bir yılı bulacak. Sonucu tam olarak alabilmemiz için bir yıllık süreç bizi bekliyor." dedi.

Başka illerden benzer vakaların tedavisi için taleplerin geldiğini bildiren Özkan, çok fazla telefon aldıklarını, ihtiyaç durumunda devreye girdiklerini ifade etti.

Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

AA

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