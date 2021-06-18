MKE’de neler oluyor?

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) yapı ve statüsünün değiştirilmesini öngören 10 maddelik kanun teklifini Meclis’e sundu.

Teklife göre, kurumun adı “Makine Kimya Endüstri AŞ” olacak ve doğrudan Millî Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlanacak, envanterlerini bedelsiz kullanabilecek. Ticaret Kanunu’nda geçen denetim hükümleri uygulanmayacak. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geniş yetkilere sahip olacak. İhale Kanunu’ndan da muaf tutulacak.

AKP’nin sunduğu teklife göre; kurumun görev tanımı, faaliyetleri, personel alımı ve ücret politikası değiştirilecek. Kurum; millî güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silâh, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya ve diğer kim-yevî ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, hammadde, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurtiçi ve yurtdışında üretecek veya ürettirecek, pazarlayıp ticaretini yapacak.

MSB’ye bağlanacak

Kurum, MSB envanterinde bulunan hammadde, malzeme, araç-gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistemlerini alabilecek; bina, fabrika, imalathane, atölye, işyeri ve benzeri taşınmazlar, arazi, platform, silâh, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerini de bedelsiz kullanılabilecek. Kurum, yurt içi ve dışı şirket kurma ve yatırım fonu kurma yetkisine Cumhurbaşkanı Kararı ile sahip olacak.