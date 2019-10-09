MSB: Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve komutanlarıyla harekatı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiği belirtildi.
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AA