MSB: Rasulayn'daki saldırıda 1 personelimiz şehit oldu, 5 personelimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Barış Pınarı Harekatı alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir." AA

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