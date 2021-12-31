Müfettişler İBB’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, ‘terör’ iddiasıyla teftiş başlatan İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişlerin İBB’de mesaiye başladığını duyurdu.

KRT TV’de ‘Seçil Özer ile Gündem Özel’ programına telefonla katılan Ongun, bazı personellerin ‘terör örgütlerine üye olduğu’ iddiasına ilişkin ilişkin, “Biz bu 37 kişiye baktık, kimdir bunlar diye. Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB’nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor” ifadelerini kullandı. Ongun, “İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği müfettişlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mesailerine başladılar. Devletimizle eş güdümlü, devletimizin istediği her belgeyi onlara teslim eden İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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