Murat Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Bölgede yapılaşma olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz çevreyi korumak için her şeyi yapıyoruz. 295 kilometrelik alan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi, bölgede yapılaşma olmayacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilan edildiği günden itibaren 'doğal ortamın yok edileceği' eleştirisiyle karşılaşan Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurum, şunları söyledi:

"Biz çevreyi korumak için her şeyi yapıyoruz. Bir süre önce Salda Gölü'ne gittik ve vatandaşlardan 'çöplerin dağ olduğu ve günlük ihtiyaçlarını gideremedikleri' yönünde şikayetler aldık. Daha önce insanlar araçlarıyla gelerek doğal güzelliklere zarar veriyorlardı. Hemen Valiliğimize talimatlarımızı verdik ve ilk önce bu araçların buraya girmelerini engelleyecek ahşap bariyerler kurduk.

Diğer taraftan, 295 kilometrelik alan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi ve bölgedeki kaçak yapılar yıkıldı. Buralarda hiçbir yapı inşa edilmeyecek.

Öte yandan, Salda Gölü konusunda endişeleri olan vatandaşlarımıza da hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum, onların endişeleri bizim endişemizdir."