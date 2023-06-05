Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Bugün görevi devralan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk görevlendirme kararına imza attı. Bu karara göre, Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı olarak atanması nedeniyle, boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine, Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılıncaya kadar Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in asli görevi uhdesinde kalmak üzere görevlendirilmesi uygun görüldü. Avsever'in görevlendirilmesiyle ilgili karar, İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından da duyuruldu. Özgeçmişi 1957'de Konya'da doğan Musa Avsever, 1978'de muhabere subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun oldu. Orgeneral Avsever, Muhabere Subay Temel Kursunu tamamlamasının ardından 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okul Komutanlığında Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. Kara Harp Akademisinden 1990'da mezun olmasının ardından 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında Şube Müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargahında Lojistik Başkanlığı Plan Subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara harp Okulu Öğrenci Tabur Komutanlığı ile Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Orgeneral Avsever, 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yürüttü. 2003 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarıyla Tuğgeneralliğe yükselen Avsever, 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2007 yılı YAŞ Kararlarıyla Tümgeneralliğe terfi eden Avsever, 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etti. 2012 yılı YAŞ Kararlarıyla Korgeneralliğe terfi eden Avsever, 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay MEBS Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu. 2016 yılı YAŞ Kararlarıyla 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Orgeneralliğe terfi eden Avsever, 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürüttü. Orgeneral Musa Avsever, 5 Ağustos 2021'de onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.​​​​​​​ Orgeneral Avsever, evli ve iki çocuk babası. AA

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