"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu

05 Haziran 2023, Pazartesi 23:56
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Bugün görevi devralan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk görevlendirme kararına imza attı. Bu karara göre, Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı olarak atanması nedeniyle, boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine, Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılıncaya kadar Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in asli görevi uhdesinde kalmak üzere görevlendirilmesi uygun görüldü.

Avsever'in görevlendirilmesiyle ilgili karar, İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Özgeçmişi

1957'de Konya'da doğan Musa Avsever, 1978'de muhabere subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun oldu.

Orgeneral Avsever, Muhabere Subay Temel Kursunu tamamlamasının ardından 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okul Komutanlığında Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Kara Harp Akademisinden 1990'da mezun olmasının ardından 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında Şube Müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargahında Lojistik Başkanlığı Plan Subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara harp Okulu Öğrenci Tabur Komutanlığı ile Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Orgeneral Avsever, 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yürüttü.

2003 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarıyla Tuğgeneralliğe yükselen Avsever, 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılı YAŞ Kararlarıyla Tümgeneralliğe terfi eden Avsever, 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etti.

2012 yılı YAŞ Kararlarıyla Korgeneralliğe terfi eden Avsever, 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay MEBS Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu.

2016 yılı YAŞ Kararlarıyla 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Orgeneralliğe terfi eden Avsever, 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürüttü.

Orgeneral Musa Avsever, 5 Ağustos 2021'de onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.​​​​​​​

Orgeneral Avsever, evli ve iki çocuk babası.

AA

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimşek'e 5 soru

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği bir kez daha ihlal edildi!
    📷

    Peygamberimizin (asm) güzide isimlerini taşıyan müşterilerinden para almıyor...

    Bangladeş'teki ilkokullarda eğitime 'sıcaklık' arası

    İhracatçıların 4 talebi var

    Siyasi haklar çökünce kurumlar da çöküyor

    Meclis Başkanını seçecek

    3 tarafımız plastik denizlerle çevrili

    Zelenski: 500 çocuk öldü

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    Başka seçenek yok!

    Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu

    İbrahim Kalın MİT Başkanlığı'na atandı

    Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliğine atandı

    Aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem şehit oldu

    Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti

    Amasya'dan üzücü haber

    'Uyarılara lütfen dikkat edin'

    Samsun’da sel ölüme sebep oldu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Almancı komşum neden ‘tek adam’a oy verdi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    3. gençlik şûrâmız
    Cevher İLHAN

    Yeni dönemin “kucaklaşma” kodları
    Süleyman KÖSMENE

    Amel terazimizde ağır çeken bir söz
    Faruk ÇAKIR

    Başka seçenek yok!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefete tahammülsüzlük nedir?
    Genel

    Şimşek'e 5 soru
    İbrahim Aktaşcı

    Gammaz yüreğin faal nedameti
    Necati Bilici

    Asıl kaçış günahlardan olmalı
    Genel

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.