Barınma Hakkı Platformu, Hatay’ın Antakya ilçesinde miting gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, “Müşteri değil depremzedeyiz”, “Rezerv alanı iptal edilsin”, “Kira yardımı istiyoruz”, “Yerinde dönüşüm istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Mitingde basın açıklamasını platform üyesi Ece Doğru yaptı.

Doğru, özetle şöyle konuştu: “Kimimiz hâlâ çadırda, kimimiz 21 metrekarelik konteynerlerde. Depremden bir ay sonra kalıcı konutların bir sene içinde teslim edileceği söylenmişti. Neredeler? Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ‘az hasarlı binalarınızın tadilatını yapın, oturun. Onları yıkmak gibi bir külfete devlet neden girsin’ demişti. Şimdi az hasarlı binalarımızı da ruhsat verdikleri orta hasarlı binalarımızı da yıkmak istiyorlar. Kira yardımları evler teslim edilene kadar devam edecek, denmişti. Telefonlarımıza gelen bir mesajla bu söz de çiğnendi. Verilen sözlerin ve ihtiyacın çok altında olan TOKİ’lerin inşası muammalarla dolu. TOKİ’ler bağımsız denetçiler tarafından dahi denetlenemiyor. Bir kez daha mı öldürüleceğiz kendi paramızla?”

Hatay - Anka