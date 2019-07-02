Mutlak otorite sürdürülemez

İstanbul’da düzenlenen gelişmekte olan 8 ülkenin iş birliğiyle kurulan D-8’in 22’nci yıl dönümü etkinliğinde konuşan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Mutlak yönetimlerde mutlak hakim olan, mutlak otoritenin sürdürülebilirliği söz konusu değildir” dedi.

Çırağan Sarayı’nda konuşan ve yeni bir parti oluşumu içinde olduğu iddia edilen Gül, öz eleştiride bulunulması gerektiğini belirtti. Saadet Partisi’nin düzenlediği toplantıda D-8 teşkilatının Necmettin Erbakan’ın girişimleri sayesinde kurulduğunu hatırlatan Gül, “O günden bugüne baktığımızda mutlaka güzel gelişmeler de olmuştur. Ama topyekun bir muhasebe yaptığınızda maalesef acıların çok daha arttığını, yıkımların çok daha çoğaldığını özellikle kendi dünyamızda çok açık bir şekilde göreceğiz. Eğer, diyalog, uzlaşı ve barış tesis edilmiş olsaydı bu acılar çekilmezdi. Bütün insanlık ve siyasi tarih şunu göstermiştir ki; mutlak yönetimlerde mutlak hakim olan, mutlak otoritenin sürdürülebilirliği söz konusu değildir. “ şeklinde konuştu.