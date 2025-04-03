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3 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Mutlu ve Birinci Ağabeyleri rahmetle anıyoruz

03 Nisan 2025, Perşembe 15:47
1977 YILINDA VEFAT EDEN TAHİRî MUTLU VE 2007 YILINDA VEFAT EDEN MEHMET EMİN BİRİNCİ AĞABEYleri RAHMETLE YAD EDİYORUZ

Unutulmaz hizmet, sarsılmaz sadakat, yanılmaz zekâvet: Tahirî Mutlu

 

Tevafuklu Kur’ân’ın basılmasına vesile olan Tahirî Mutlu Ağabey Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin son yıllarında yanında bulunmuş, hizmet tarzını yakından görüp bilen sayılı talebelerindendi.

Üstad Bediüzzaman’ın hizmet için vekil olarak bırakıp, “Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilecek” dediği kişilerden birisidir. Said Nursî onun için, “Tahirî’nin öyle bir derecesi var ki, manevî sahadaki derecelerinden birini görse dünyayı terk eder. Ya Rabbi, bu manevî varlığını kendisine bildirme. Ahirette Ümmet-i Muhammed’e faydası olacak…” demiştir.

Tahirî Mutlu 3 Nisan 1977’de vefat etmiştir. Mezarı, İstanbul, Eyüp Sultan Kabristanındadır. 

Mehmet Emin Birinci Risale-i Nurları tanıttı

Risale-i Nurları matbaada ilk bastıranlardan biri olan Mehmet Emin Birinci Ağabey, Bediüzzaman’ı pek çok defa ziyaret ederek ömrünün sonuna kadar gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında Risale-i Nur eserlerinin tanıtılması, yayılması ve okunması için gayret gösterdi.

Üstad Bediüzzaman’ı ilk defa 1953’te İstanbul’da ziyaret etti. Öğretmenliği bırakarak Risale-i Nur hizmetine girdi. Yeni Asya’nın yayın hayatına başlamasında ve neşriyat hizmetlerinde emeği geçenler arasında yer aldı. Her gün Büyük Cevşen’i mutlaka okuduğu biliniyor. Rize’nin Pazar ilçesinde doğan Mehmet Emin Birinci, 3 Nisan 2007’de İstanbul’da Hakkın rahmetine kavuştu. Mezarları, Eyüp Sultan Kabristanlığı’ndadır.

LÜTFİYE KEF - İSTANBUL

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