Myanmar'da uçak kazası

Biman Bangladeş Havayolları'na ait bir uçak Myanmar'da kötü hava koşulları nedeniyle pist dışına çıkarak kaza yaptı. Uçakta bulunan en az 17 kişi yaralandı.

Myanmar, Yangon Uluslararası Havalimanı'nda akşam saatlerinde en az 17 kişinin yaralandığı uçak kazası meydana geldi. Kazanın hava koşullarının kötüleşmesi nedeniyle uçağın pistten çıkması sonucu yaşandığı bildirildi. Bangladeş Büyükelçiliği, kaza yapan Bombardier Dash 8 hava taşıtının 29 yolcu, 4 mürettebat taşıdığını ve kazanın uçağın iniş yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Ciddi hasar gören uçakta yolculuk yapan çoğu çocuk 17 yaralı hastaneye kaldırıldı. Myanmar sivil havacılık yetkilileri kazaya dair ayrıntıların kesinleşmediğini söyleyerek açıklama yapmadı. Kaza yapan uçağın ait olduğu havayolları şirketinin haftanın 4 günü Yangon ve Bangladeş'in başkenti Dhaka arasında uçuş yaptığı kaydedildi. Euronews Türkçe

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