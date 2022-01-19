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19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

KHK’lı ailelerin mağdur çocukları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Ocak 2022, Çarşamba
Saraya sunulduğu belirtilen malûm rapordaki itiraf ve tavsiyelerden biri, “örgüt” mensuplarının çocuklarının dışlanmaması idi.

Raporu yorumlarken ifade ettiğimiz gibi, iş işten geçtikten sonra dile getirilen bu tavsiyeler hem çok gecikmeli, hem de eksikti.

Güncellenip Saraya sunulduğu tarih olan Ağustos-2021’den bu tarafa uygulamada da değişen birşey yok. Eski tas, eski hamam...

En son yakıcı örneği, KHK ile ihraç edilen öğretmen babası Nurettin Odabaşı 4 yıldır Elazığ Cezaevinde tutuklu olan 16 yaşındaki Bahadır’ın Diyarbakır’daki evinde intiharı.

(Bu arada aile için bazı bilgiler: 10’da 1 uygulansa baba 30 Ocak’ta tahliye olacak ve öğretmen anne de ihraç olup iade edilenlerden.)

Ve 15-20 Temmuz sürecinde bu ilk değil.

Gerek cezaevlerinde, gerek dışarıda yüzlerce intihar vak’ası yaşandı. Ya bizzat KHK’lılar veya aile fertlerinden biri canına kıydı.

Onlardan biri, eski yazarımız Nurhan Ölçer’in, babası tutuklanınca bunalıma giren Boğaziçi son sınıf öğrencisi kızı Tuğçe (21).

Babası Mehmet Ali Ölçer Tire eski İlçe Millî Eğitim Müdürüydü. Tutuklandı. Tuğçe bunu da, sosyal çevresinden bu sebeple dışlanmayı da hazmedemeyip Haziran-2017’de o acı kararı verdi. Ve babasının cenazeye katılmasına dahi müsaade edilmedi. (Bahadır’ın babası Nurettin Bey ise, oğlunun cenazesine jandarma nezaretinde kelepçeli olarak katılabildi. 15-20 Temmuz rejiminin insanî ve vicdanî değerler ekseninde kat edebildiği tek “mesafe” bu...)

Ve süreç kurbanları elbette ki Bahadır ve Tuğçe ile sınırlı değil. Zorlu tedavi süreçlerinde türlü engeller çıkarılan ve baba hasretiyle son nefeslerini veren Ahmet Burhan’dan Selman’a ve tıp öğrencisi Ayşe Koca’ya kadar, her biri yürek yakan daha nice örnek var.

Cezaevi ziyareti için çıkılan yollarda giderken veya dönerken geçirilen trafik kazalarında can veren masum çocuklar ayrı bir fasıl.

KHK’lı ve tutuklu hukuk profesörü babanın, tam gün mesai sonrasındaki nöbet çıkışı eve giderken yaptığı kazada vefat eden 25 yaşındaki kızı asistan hekim Rumeysa Berin Şen de.

Ve bilinen, bilinmeyen daha nice acı...

Her biri ayrı bir ailenin ocağına ateş düşüren nice insanlık dramı. Ve bunlar hiç olmamış gibi adalet nutukları atan yöneticiler....

Yatacak yeriniz yok!

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