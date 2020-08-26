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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

NATO'dan Doğu Akdeniz'de 'diyalog' çağrısı

26 Ağustos 2020, Çarşamba 15:34
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz'deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun diyalog yoluyla düşürülmesini istediklerini söyledi.

Stoltenberg, Berlin'de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, AB ülkelerinin bakanlarına NATO'nun Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki faaliyetleri hakkında bilgi vereceğini aktardı.

Doğu Akdeniz konusuna değinen Stoltenberg, bölgede gerilimin düşürülmesi ve diyalog yolunun kullanılması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz'deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Almanya'nın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Ankara ve Atina ile temas halinde olduğunu aktaran Stoltenberg, bir soru üzerine, Akdeniz'de devam eden İrini Operasyonu'ndan önceki AB'nin deniz misyonuna katkı verdiklerini, şimdiki AB misyonuna nasıl katkı vereceklerine baktıklarını ama konuyla ilgili yeni bir durum olmadığını söyledi.

AA

Etiketler: NATO, Doğu Akdeniz, diyalog, çağrı
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