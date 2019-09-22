Neslican Tay memleketi Rize'de defnedildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de defnedildi.

Uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat eden Tay için Sahil Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AKP Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı. Tay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi. AA

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