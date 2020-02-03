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3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Neşriyat toplantısında ikinci 50 yıl heyecanı

03 Şubat 2020, Pazartesi
Yeni Asya Neşriyat Temsilcilerinin katıldığı toplantı gazetemizin Güneşli Tesislerinde yapıldı. Toplantıya Türkiye ve KKTC’den temsilcilerimiz istirak etti.

Neşriyat toplantısı, Süleyman Uçar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Emirdağ Lahikası’ndan Risale-i Nur’ların tesiri ile ilgili bahisler okundu. Risale-i Nur’un medyadaki dilinin tesirine atıfta bulunuldu. Satış ve Pazarlama Koordinatörü Cesim Aydın kısa bir konuşma yaparak toplantı hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılış konuşmasını, Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaptı. İzzet Atik konuşmasında, “Yönetim olarak tüm neşriyat faaliyetlerinde temsilcilerimize her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Yeni bir dönem olarak gördüğümüz ikinci 50 Yılda da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Basın dünyası, çok fedakarlıklar isteyen bir yer” dedi. Ayrıca, yeni ikinci 50. yıl kampanyası hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra “Basının zor günler yaşadığı bir dönemde bütün yayınlarımız ile bu dönemi birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.

BİN AKILLA DÜŞÜNÜYORUZ

Daha sonra kürsüye gelen Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özkan, “Yeni Asya büyük bir fabrika gibi hizmetlerine devam ediyor. Yeni Asya’nın kurucularından Mustafa Polat’ın bir sözünü nakletmek istiyorum: ‘Soğuk savaşın bir vasıtası da gazetedir’ derdi. Menfi cereyanlara müspet mukabele etmek için elimizdeki imkana sahip çıkalım. Bizler tüm okuyucuları ile birlikte manevi bir vücudun azası olarak binler göz ile bakıyoruz, binler akılla düşünüyoruz. Yeni dönemdeki kampanyaya desteklerinizi bekliyoruz, sıkıntıları aldırmadan hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram da, “Hareket tarzımız temsilciliklerimizce belirleniyor. Sahadan gelenler olarak sizlerin düşünceleri bizler için önemli” diye başladığı konuşmasını faaliyetlerimiz ile bilgiler vererek devam etti. Sözlerini “her türlü sıkıntıya rağmen, bu sıkıntıları okuyucularımıza yansıtmayacağız” diye tamamladı.

Toplantının gündem başlıkları şu şekilde belirlenmişti: Yeni Asya ikinci 50 yılı seferberliği. Bir önceki toplantı kararları. Gazete satış, dergiler satış, takvim, kitap satış. Can Kardeş çocuk yayınları. Kampanyalarımız, satış kanallarımız. Fuarımız, e-satış mağazamız, e-gazete satış, satış mağazaları, satış noktaları, cezaevi kitap kampanyaları. İlan reklam, dijital yayıncılık ve sosyal medya. Kurumsallık, satışlarımızın artırılması, dilek ve temenniler. Belirlenen konu başlıkları sıra ile müzakere edildi.

Toplantıda; kitap gündeminde, yeni projelerimizden, bu yıl baskısı yapılacak olan Risale-i Nur ve kültür kitapları ile ilgili bilgiler verildi. Çocuk kitapları üzerinde ağırlıkla duruldu. Yeni dönemde bu alandaki açıkların en kısa zamanda tamamlanmasına karar verildi.

Temsilcilerimiz gündem maddeleriyle ilgili düşüncelerini iletip değerlendirmelerini yaptılar. Neşriyatın ehemmiyetine atıfta bulunmak için, faaliyetleri esnasında yaşadıkları şevk verici güzel hatıraları anlattılar.

51. Yıla gireceğimiz 21 Şubat ve Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 60. Yılı olan 23 Mart’ta gazetemizin muhtevası ile ilgili bilgiler verildi. O günlerde özel bir içerik ile çıkacak olan Yeni Asya Gazetesinin geniş çevreye ulaşması için tüm temsilcilerimiz ve okuyucularımızın özel bir gayret sarfetmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Türkiyenin dört bir yanından gelen temsilcilerimiz, son derece verimli geçen toplantıdan, ikinci 50. Yıl Seferberliği için ümit verici bir şekilde ayrıldılar.

HABER: OSMAN YİĞİT

FOTOĞRAF: ERHAN AKKAYA

Etiketler: neşriyat, toplantı, heyecan
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