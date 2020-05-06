'Neye oy verdiğimizi bilmeden el kaldırdık'

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Sözleşmesi'nin kabulü için evet verdiğinden dolayı çok pişman olduğunu belirtti. "Yanlış yaptık" diyen Metiner, milletvekillerinin neye oy verdiğini bilmeden el kaldırdığını söyledi.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner İstanbul Sözleşmesi konusunda hatalı olduğunu itiraf etti. Metiner 5 Mayıs tarihinde Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “İstanbul Sözleşmesi”ni Ahmet Davutoğlu Genel Başkanımız/Başbakanımız iken bizim partimiz Meclis’e getirdi... Diğer partilerin tümünün onayıyla Meclis’ten geçti... Kendi adıma itirafta bulunuyorum: YANLIŞ YAPTIK! Eminim ki oy veren vekil arkadaşlarımızın kahir ekseriyeti neye oy verdiklerini bilmeden el kaldırdılar. Sırf parti grup başkanvekilleri el kaldırdıkları için. Partilerin grup yönetimi kendi aralarında anlaşmış olmalılar ki o anda bulunanların onayıyla kabul edildi geçti..."

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