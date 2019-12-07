Nüfus cüzdanları yenisini alana kadar geçerli

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.” AA

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