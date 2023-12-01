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O İsrail’i kınarken oğlunun gemisi neredeydi?

01 Aralık 2023, Cuma 02:06
SP Milletvekili Hasan Bitmez, “Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ekim’de hastane bombalandığı için İsrail’i kınarken, oğlunun şirketi İsrail Limanı’na yükleme yapıyordu” dedi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez; TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, gazeteci Metin Cihan’ın yaptığı araştırmayı gündeme getirdi.

Bitmez, şunları söyledi: “Hepinizin sosyal medyada gördüğünden emin olduğum, içinizden ‘Bu kadar da olmaz’ dediğiniz iddialardan bir tanesini sizlere aktaracağım. Metin Cihan isminde bir gazeteci marinetraffic.com’dan aldığı bilgilerle ‘İsrail’in Gazze’ye son saldırısı sürerken 335 gemiyle İsrail’e sevkiyat yaptık, 3 milyon tondan fazla yük taşındı. Sadece İskenderun Limanı’ndan Limak Holding’e ait 78 gemiyle yaklaşık 600 bin ton sevkiyat yapıldı. Türkiye-İsrail arasındaki gemi sevkiyatını araştırırken acayip bağlantılar yakaladım ama işin bu raddeye varmasını beklemiyordum. Meğer İsrail Gazze’yi bombalarken Cumhurbaşkanımızın oğlu nokta nokta Erdoğan’ın gemiciği İsrail’den sevkiyat yapıyormuş’ diyor” dedi.

Bunun vebalini ödeyemezsiniz

“11 Ekimde Limak’a ait İskenderun Limanı’ndan kalkan Manta Denizcilik’e ait ‘Halit Yıldırım’ adlı gemi 14 Ekimde İsrail’in Aşdod Limanı’na varır. Burada işlemleri yaptıktan sonra 18 Ekimde Florida’ya hareket eder. Bu sırada İsrail de Gazze’yi bombalıyordur. ‘Bu geminin Erdoğan’la ne alakası var?’ diyeceksiniz, Google arama satırına şirketin adını “Manta Denizcilik” ya da geminin adını -Halit Yıldırım- yazın, yanına da nokta nokta Erdoğan’ı ekleyin, birçok haber göreceksiniz” diyen Bitmez şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekimde hastane bombalandığı için İsrail’i kınarken Erdoğan’ın şirketi İsrail limanında yükleme yapıyordu. 28 Ekimde İsrail’e laflar dizip insanları mitinge çağırırken oğlunun gemisi yük tutmuş, Akdeniz’de hedefine ilerliyordu.” Bitmez, Meclis kürsüsünden konuyla ilgili AKP sıralarına şöyle seslendi: “Ben buradan AK Partili arkadaşlara bir söz söylemek istiyorum. 3 Mart tezkeresinde Erbakan Hoca bütün AK Partili milletvekillerine bir yazı yazmıştı. ‘Bu tezkere geçtiği takdirde 7 sülaleniz alnını secdeden kaldırmasa, bunun vebalini yine ödeyemezsiniz’ diyordu. Bu cevap da size yeter.”

Ankara - Anka

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