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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'Obezite salgında büyük risk faktörü'

09 Nisan 2020, Perşembe 10:12
Fransa Covid-19 Bilim Kurulu Başkanı, aşırı kilolu olmanın yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgınında büyük bir risk faktörü olduğunu söyledi.

Fransa'da hükümete Covid-19'a dair öneriler sunan bilim kuruluna başkanlık eden Profesör Jean-François Delfraissy, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yüksek obezite oranı nedeniyle özellikle savunmasız olduğunu belirtti.

Prosesör Delfraissy, Fransız devlet radyosuna yaptığı açıklamada, 67 milyon nüfuslu Fransa'da 17 milyon insanın yaşı, kronik hastalıkları ve obezite nedeniyle ciddi risk altında olduğunu söyledi.

Delfraissy, "Bu virüs tehlikeli, özellikle aşırı kilosu olan genç insanları vurabilir. Fazla kilolular gerçekten dikkatli olmak zorunda. Bu yüzden ABD'deki dostlarımız için endişeliyiz. ABD'deki obezite problemi iyi biliniyor, muhtemelen obezite nedeniyle daha fazla sorun yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

Delfraissy ayrıca, koronavirüsün hızla yayılmasına rağmen Fransa'nın nüfusunun yüzde 50 ila 60'ının enfekte olup iyileştiği ve "sürü bağışıklığı" seviyesine ulaştığı noktadan henüz uzak olduğunu söyledi.

Fransız Bilim Kurulu, ülkedeki sıkı tecrit uygulamasının birkaç hafta daha devam ettirilmesini önerdi. Ayrıca, kısıtlamalar esnetilmeden önce yoğun bakım üniteleri üzerindeki baskının hafifletilmesi ve virüsün yayılma hızının düşmesinin beklenmesi gerektiği belirtildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: obezite, salgın, risk, faktör
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