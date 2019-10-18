OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu görüşmeleri sırasında Genel Kurulda söz alarak OHAL KHK’ları sonucu haklarında hukuka uygun bir soruşturma olmaksızın işinden atılan binlerce kişinin yaşadığı mağduriyeti gündeme getirdi.

Gürer, Ceza Muhakemesi Kanunu, Pasaport Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu gibi kimi kanunlarda bazı ek ya da kısmi değişikliklerle yargıda sorunların aşılamayacağının açık olduğunu ifade etti. Yargıda sorunların tümden ele alınması gerektiğine vurgu yapan Gürer, “OHAL KHK’ları sonucu haklarında hukuka uygun bir soruşturma olmaksızın işinden atılan binlerce kişinin yaşadığı ağır mağduriyetler neden bu kapsamda ele alınmamıştır? Hiçbir ceza davası açılmayan, takipsizlik kararı verilen ya da beraat edenler dâhil OHAL mağdurlarının hakları bir an önce iade edilmelidir” dedi. Ankara – Recep Gören

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