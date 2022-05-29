OHAL ve KHK’lar tam bir keyfîlik getirdi

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen OHAL ve KHK’larla tam bir keyfilik getirildiğini söyledi.

Demokrasiyi Güçlendirme Derneği tarafından düzenlenen ve çok sayıda akademisyen ve uzman ismin bildiri sunduğu “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: Görüş ve Öneriler Sempozyumu” İstanbul’da yapıldı.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı şöyle konuştu: “15 Temmuz darbe teşebbüsü ve bu teşebbüsü bastırmak için ilan edilen OHAL ortamı öylesine keyfi bir yönetim süreci yaratmıştır ki aslında 1982 Anayasa yapıcılarının dahi getirdiği sınırlar dikkate alınmamış, bu dönemde kabul edilen 31 KHK ile tam bir keyfilik ilan edilmiştir. Türkiye’de aslında anayasasızlaştırma süreci 2013’te Gezi protestolarının bastırılması kapsamında alınan tedbirlerle başlamıştır. Tedricen başlayan bu anayasasızlaştırma süreci, darbe teşebbüsünün yol açtığı olağanüstü hal ortamında zirve yapmıştır. Türkiye, bu anayasasızlaştırma ortamında aslında otoriter yolsuzluk düzenini kurumsallaştırmak amacıyla bir anayasa değişikliği sürecine sürüklenmiştir.”

Yargı tamamen yürütmenin kontrolünde

Dünyadaki demokratik ülkelerde çok isabetli olarak OHAL dönemlerinde anayasa değiştirmenin yasaklandığını, bunun ne kadar haklı bir hüküm olduğunu yaşanarak öğrenildiğini vurgulayan Prof. Yazıcı, “CHS, yasama-yürütme ve yargı fonksiyonlarında cumhurbaşkanına sunduğu geniş yetkiler nedeniyle kuvvetler birliği esasına dayanır. Bu sistem, devletin bütün yetkilerini yürütme gücünde toplamasının yanında yasamayı önemli ölçüde zayıflatmış, yargıyı ise tamamen yürütmenin kontrolüne sunmuştur. Böyle bir yapıdan demokrasi ya da hürriyetçi bir yapı hayal etmek mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Devlet ciddiyetini hiç bu kadar kaybetmemiştik

Independent Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanına çok geniş kararname yetkisi tanındığını kaydeden Yazıcı, bu yetkiyle cumhurbaşkanının parlamentoyu by-pas etme yetkisi de kazandığını savundu. Bu kararnamelerin de özensiz hazırlandığını söyleyen Yazıcı, “98 kararnamenin 60’tan fazlası önceden çıkarılanları düzeltmek için yayınlanmıştır. Türkiye’de belki hiçbir zaman gerçek bir demokrasi olmamış olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir zaman devlet ciddiyetini bu kadar kaybetmemişti” dedi.

Haber Merkezi