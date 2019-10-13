Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." AA

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