Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı idam edilişinin yıl dönümü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Demokrasiye inanmışlar için matem dolu iki gün! Bir gün arayla 3 yiğidi bizlerden aldılar 59 yıl önce. Kadim bir düşmanlığı, başka kimliklerle ifa ettiler; önce demokrasiyi sonra demokratları katlettiler. Hürriyetin, demokrasinin, adaletin dibacesini yazan kalemleri kırdılar art arda. Milletin hayallerini, memleketin geleceğini gasp ettiler. Kurtuluştan şahlanışa ermiş bir milleti durdurmak, egemenliğin hesabını sormak için darbeyi, kurmaca mahkemeleri, idamları yeğ gördüler. Bedenlerin fani, fikirlerin baki olduğunu görmediler. Demokrasinin, hürriyetin ölmez bir mefkûre olduğunu bilemediler” dedi.

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