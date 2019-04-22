Önemli krizlerde topluma hakemlik yapacak bir kurum yok

AKP eski Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde çirkin bir saldırıya uğradığını belirterek, “Bunun tolere edilebilir, görmezden gelinebilir yanı olamaz. Vatandaş öndekilere bakarak hareket eder, siyasette söylenen hiç bir laf boşlukta kalmaz, şu veya bu oranda etkili olur. Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı da bu bağlamda değerlendirmek lazım, şu seçim süreci de kullanılan keskin, yıkıcı dil olmasaydı, bu saldırı olur muydu? Olmazdı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızgın demiri soğutmaktan bahsettiğini belirten Özdağ, “Evet bir saniye bile geçirilmeden toplumun tansiyonu düşürülmelidir. Lakin Türkiye’de bütün kurumlar taraf haline getirildi. Önemli krizlerde topluma hakemlik yapacak bir kurum mevcut değil. Herkesin taraf olduğu yerde hiç bir kavgayı durduramazsınız. Kavga ancak taraf olmayan saygın makamların varlığı ile durdurulabilir. Umarım Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı akılları başa getirmiştir. Bazı sözler topluma bomba atmak gibidir. Er geç patlar ve tahmin edilemeyecek sonuçlara neden olur. Öyle sözler söylemeliyiz ki kin ve öfke olarak dönmesin, kardeşlik ve dostluk olarak dönsün.” Ankara – Ahmet Terzi

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