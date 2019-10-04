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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Orgeneral Güler ve ABD'li mevkidaşı Milley güvenli bölgeyi görüştü

04 Ekim 2019, Cuma 21:21
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

AA

Etiketler: Yaşar Güler, Mark Milley, güvenli bölge, görüşme
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