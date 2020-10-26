Oruç Reis’in görev süresi yeniden uzatıldı

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapmakla görevli Oruç Reis sondaj gemisinin görev süresi yeni ilan edilen bir Navtex (denizcilere duyuru) 4 Kasım’a kadar uzatıldı.

Oruç Reis’in Rodos Adası’nın güneyinde görevini sürdüreceği bildirildi. İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek. Oruç Reis’in görev süresi son olarak 22 Ekim Perşembe günü yeniden uzatılmış ve gemi Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısındaki Meis Adası çevresini kapsayan alanda araştırma yapmakla görevlendirilmişti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanan komşu ülke Yunanistan ile gerginliğe sebep oluyor.

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