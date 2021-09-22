Oruç Reis'ten Yunan araştırma gemisine uyarı mesajı

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Navtex'ine Türkiye'nin itiraz Navtex'i yayınlamasının ardından sular durulmuyor.

AP haber ajansının NTV kanalına dayandırdığı habere göre Türk savaş gemisi Oruç Reis, 16-22 Eylül tarihleri arasında bölgede araştırma yapacak Malta bandıralı Nautical Geo araştırma gemisine "Türk karasularına girmeye çalışmasından dolayı" uyarı mesajı gönderdi. Türk gemisi, araştırma gemisinin rotasına devam etmesi halinde müdahale edeceğine dair bir telsiz mesajı yayınladı. Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği açıklanmazken denizcilik izleme hizmetleri Nautical Geo, çarşamba günü Yunanistan'ın Girit adasındaki Kandiye limanına yanaştığını işaret ediyor. Türk Savunma Bakanlığı'ndan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Euronews Türkçe

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