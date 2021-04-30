Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

İş insanı Osman Kavala'nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi.

'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu bulunan Kavala'nın tahliye talebi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde perşembe günü duruşmalı yapılan incelemedekuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle oy çokluğuyla reddedildi. Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına hükmetti. Cuma günü yapılması öngörülen duruşma tam kapanma tedbirleri kapsamında perşembe günü duruşmalı olarak gerçekleşti. Osman Kavala duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada söz alan Kavala'nın avukatları tahliye talebinde bulundu. Bir üye hakim muhalefet şerhi ekleterek karşı oy kullandı Tutukluluğun devamı yönündeki karara, bir üye hakim muhalefet şerhi ekleterek karşı oy kullandı. Üye hakimin karşı oy gerekçesinde, "suç vasfının değişme ihtimali, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiği" belirtildi. "Adli kontrol tedbirleriyle yeterli ve etkin denetim sağlanabileceği" ifade edilen yazıda, Kavala hakkında "yurt dışına çıkamamak, iki gün en yakın polis merkezine müracaat etmek ve İstanbul'u terk etmemek' şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye kararı verilebileceğine" dikkat çekildi. Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg'daki Avrupa Konseyi, 15 Nisan'da yapılan toplantının ardından, Kavala'nın devam eden tutukluluğunun uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini belirterek derhal tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu. Euronews Türkçe

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