Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın Silivri'de görülen ikinci duruşmasında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kavala 630 gündür tutuklu bulunuyor.

Mahkemeden Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün, Meltem Arıkan, Gökçe Yılmaz ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkındaki yakalama emrinin de devamına kararı çıktı.

Mahkeme heyeti, sanık İnanç Ekmekçi ve Can Dündar'ın avukatlarının, müvekkillerinin savunmasının istinabe yoluyla alınması talebini reddetti.

Kavala savunmasında "İddianamedeki kurgunun temel unsurlarını teşkil eden Soros, Açık Toplum Vakfı, Taksim Dayanışması, Otpor'la ilgili bana hiçbir soru sorulmadı. Gezi olaylarıyla aramdaki tek somut bağ olarak sunulanlar: Gezi olaylarından 3 ay sonra Brüksel’de gerçekleşmiş fotoğraf sergisi ve Taksim Meydanı’nda çekilmiş 2 adet fotoğraf." şeklinde konuştu.

Kavala, Gezi olaylarını yaygınlaştırmak ve derinleştirmek amacıyla tarafınca yürütülen bir eylem ya da teşebbüsün ortaya konulmadığını belirterek, konuşmalarının hiçbirinde üstü kapalı, şifreli ve gizli bir plan teşkil edecek mahiyette ifadenin mevcut bulunmadığını öne sürdü.