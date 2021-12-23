Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Birleştirilen Gezi ve Çarşı davalarının sanığı iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk hali mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Ekim 2017'den beri cezaevinde olan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için "ihlal prosedürü" başlatmıştı. NTV

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