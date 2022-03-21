Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Gezi ana davasının tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 22 Nisan'a ertelendi.

İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. "Adil yargılama yapıldığına inancı kalmadığını" açıklayarak bir süredir duruşmalara katılmayan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukatlara mütalaaya karşı süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan'a erteledi. NTV

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