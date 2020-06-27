AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) önce sosyal medya üzerinden gençlerle video konferans buluşması gerçekleştirdi.

Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan konferansta sınavların ertelenmemesi kararını eleştiren gençler, yorumlara “oy yok” yazdı. Bu yorumların hemen sonrasında videonun yazışma sisteminin durdurulduğu iddia edildi. Söz konusu yayının 39’uncu dakikasından sonra yeni yorum yapılamadı. Bunun üzerinde Twitter’da kampanya başlatan öğrenciler, YKS’nin Covid-19 salgınına rağmen ertelenmemesini #OyMoyYok etiketiyle protesto etti. Binlerce kez paylaşım alan etiket, kısa sürede Twitter gündeminde birinci sıraya oturdu. Ayrıca söz konusu Youtube yayınında da beğenmeme tuşuna basanların sayısı kısa sürede 83 bini aştı. Beğeniler ise bu haber yayına girdiği sırada 8 binde kaldı.

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