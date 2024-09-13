Özel, cami temel atma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de Mescid-i Aksa modelini örnek alarak yaptırılacak caminin temel atma törenine katılarak Filistin’e karşı İsrail zulmünün sürdüğü bugünlerde böyle bir caminin yapımına başlanmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Özel, Sarnıç Camisi’nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen caminin yeniden yapımıyla ilgili Bornova Belediyesinin proje çalışmalarını tamamladığını belirtti. Altında şadırvanın bulunacağı caminin üst tarafının Mescid-i Aksa modeli örnek alarak yapılacağını anlatan Özel, caminin en geç 3 ay içinde ibadete açılmasının hedeflendiğini kaydetti. AA

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